Nintendo va rééditer la Super NES en version mini ! 

Après le succès de la NES mini, Nintendo a décidé de redonner vie à une autre de ses consoles stars ! La Super NES va de nouveau envahir le marché, 25 ans après sa sortie. Rendez-vous est pris le 29 prochain pour découvrir la Super NES mini qui devrait être vendu dans une fourchette de prix allant de 70 à 75 euros. Pour ceux qui s’inquiéteraient déjà de la pénurie de console, le géant nippon a assuré que les stocks seraient plus conséquents que ceux qui avaient été prévus pour la NES mini en novembre dernier. Autre bonne nouvelle, les câbles qui avaient été critiqués par les utilisateurs, qui les trouvaient trop court, vont être rallongés.

Replongez dans les années 90 avec la #Nintendo Classic Mini: Super Nintendo Entertainment System qui sort le 29/09 https://t.co/ndOT5krEeo pic.twitter.com/Q3az89IwSs — Nintendo France (@NintendoFrance) 26 juin 2017

Cette console de poche disposera de 21 jeux pré-enregistrés dont des classiques du genre tels que Street Fighter 2, Final Fantasy 3, Super Mario Kart, The Legend of Zelda : A Link To The Past et bien d'autres encore ! A noter qu'un jeu inédit sera proposé, Star Fox 2, et qu'il s'agira de la suite du jeu Starwing (son nom en Europe). La Super NES mini sera également dotée d'une connectique HDMI. On a jamais eu aussi de hâte de s'offrir un petit voyage dans les années 90 et le monde merveilleux des consoles 16-bit !