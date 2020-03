Nintendo : Quand Super Mario et Lego s'unissent (VIDEO)

Vous êtes fans de LEGO ? Vous vous êtes jeté(e) sur les LEGO Friends ? Eh bien sachez que la marque et Nintendo se sont associées pour vous imaginer la meilleure des alliance : tenez-vous bien, Super Mario débarque en LEGO. L'idée sera de recréer les fameux niveaux de Super Mario mais, pas que ! Mario sera équipé d'un 'écran LCD - de façon à le rendre interactif. Il vous faudra faire avancer Mario à travers "un niveau" et récupérer un maximum de pièces sans mourir. Comme dans le jeu !

Vos vies s'afficheront sur les écrans et Mario aura toujours ses fameuses réaction. Bref, Nintendo et LEGO vous offriront le jeu culte en vrai et rien que pour ça, on a hâte.