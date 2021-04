Nico Richonchon : Drowned in the Sun, une nouvelle chanson de Nirnava grâce à l'intelligence artificielle

Le 5 avril dernier marquait le 27ème anniversaire de la disparition de Kurt Cobain. A cette occasion, Drowned in the Sun - morceau créé par intelligence artificielle- a refait surface.

A la première écoute, les premières notes de guitare nous rappellent vaguement Come As You Are. Mais la vérité, c'est que Kurt Cobain ne chante pas sur ce morceau : Drowned in the Sun est la création d'une intelligence artificielle. Ce titre, c'est l'organisation canadienne Over The Bridge (qui lutte pour une meilleure prise en compte de la santé mentale des musiciens) qui l'a mis en ligne en janvier dernier.

Pour créer Drowned In The Sun, l'organisation a utilisé Magenta - l’intelligence artificielle de Google dédiée à la création artistique. Tout, à part la voix (qui est celle d’Eric Hogan, le chanteur du groupe de reprises Nevermind) a été créé par ordinateur. Notez que cette chanson appartient au projet "The Lost Tapes of the 27 Club": « Pour montrer au monde ce que nous avons perdu à cause de problèmes de santé mentale, nous avons utilisé de l’intelligence artificielle pour créer des chansons que les artistes n’ont jamais eu la chance de faire », explique l'organisation. « Avec cet album, nous voulons encourager les artistes à chercher de l’aide, afin qu’ils puissent continuer à produire de la musique pour les années à venir. Parce que l’intelligence artificielle ne pourra jamais remplacer les originaux. »

Aussi impressionnant que cela puisse être, force est de constater que l'intelligence artificielle n'atteint pas le talent des artistes d'origine.