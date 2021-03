Nico Richonchon : Un supporter du PSG déclenche l'alarme dans l'hôtel du Barça !

Désormais, plusieurs fois par semaine, aux alentours de 9h, Nico vous présente sa minute Nico Richonchon ! Un moment exceptionnel que Manu Payet offre à son acolyte afin que celui-ci puisse enfin pousser son coup de gueule en toute liberté. Réputé pour sa capacité à se plaindre et à ronchonner en permanence (ou presque), Nico sera donc ravi de pouvoir s'exprimer sur le sujet de son choix. Et cela même si notre chroniqueur a décidé de moins se plaindre pour l'année 2021...

Ce mercredi 10 mars 2021, les huitièmes de finale retour de la Ligue des champions qui opposaient le PSG et le FC Barcelone se sont déroulés dans la capitale française. Pour l'occasion, les catalans avaient réservé une partie de l'hôtel Pullman situé non loin de la Tour Eiffel. Un endroit réputé tranquille... Du moins, ça c'était avant que les supporters parisiens n'apprennent que les joueurs de l'équipe adverse y séjournaient pour quelques jours. En plus des feux d'artifices très bruyants en plein milieu de la nuit, un supporter pas très malin qui avait loué une chambre dans l'hôtel a eu la bonne idée de déclencher l'alarme incendie en pleine nuit afin de déranger les joueurs barcelonais. "Le supporter a fini au commissariat", précise RMC Sport. En effet, ce dernier a terminé sa nuit en garde à vue pendant 5 heures, écopant d'un simple rappel à la loi.