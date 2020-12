Nico Richonchon : Spider-Man 3 sera t-il le film de la réunion pour Maguire, Garfield et Holland ?

Et si Marvel s'apprêtait à faire un cadeau magique aux fans de la franchise ? Et si le troisième volet des aventures de Spider-Man réunissait Tobey Maguire, Andrew Garfield ET Tom Holland ? C'est en tout cas ce que semblent assurer certaines rumeurs. Selon The Hollywood Reporter, l'acteur Alfred Molina (qui a incarné Docteur Octopus dans le Spider-Man de Tobey McGuire) reprendra son rôle dans le film qui se prépare, tout comme Jamie Foxx (Electro)... ce qui laisse penser que, peut-être, les acteurs ayant prêté leurs traits au héros culte ces dernières années pourraient -eux aussi- être de retour.

Le retour du casting original ?

Du moins, c'est ce qu'avance le média Collider. Les trois Peter Parker se réuniraient donc dans ce film qui semble déjà plus impactant qu'Avengers Endgame. Notez que Benedict Cumberbatch reprendra son rôle de Dr Strange. Et justement, c'est qui lui pourrait être à l'origine de cette réunion : pour rappel, Strange a le pouvoir d'ouvrir les portes des différents univers Marvel...

Avant de découvrir ce super film, il faudra faire de preuve de patience !