Nico Richonchon : Son coup de gueule contre Anne Hidalgo !

Désormais, plusieurs fois par semaine, aux alentours de 9h, Nico vous présente sa minute Nico Richonchon ! Un moment exceptionnel que Manu Payet offre à son acolyte afin que celui-ci puisse enfin pousser son coup de gueule en toute liberté. Réputé pour sa capacité à se plaindre et à ronchonner en permanence (ou presque), Nico sera donc ravi de pouvoir s'exprimer sur le sujet de son choix. Et cela même si notre chroniqueur a décidé de moins se plaindre pour l'année 2021...

"À 18 heures, on est en milieu de l'après-midi à Paris. Disons les choses telles qu'elles sont". Voilà une phrase qui a fortement énervé notre Nico national. En effet, alors qu'Anne Hidalgo était l'invitée de la matinale de France inter ce lundi 8 mars, cette dernière s'est exprimée sur la vie des parisiens avec le couvre-feu. Des propos qui n'ont pas vraiment été du goût de tout le monde dont notre chroniqueur qui trouve la Maire de Paris assez éloignée de la réalité. Bien décidé à lui "faire la morale" à sa façon, Nico Richonchon à sorti sa plus belle plume pour écrire quelques lignes à Mme Hidalgo. Rien de bien méchant mais juste de quoi lui rappeler que Paris n'est pas la France et que la population subit également le couvre-feu en Province. Ça c'est dit.