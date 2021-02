Nico Richonchon : Quels sont les masques autorisés à l'école ?

Si vous avez des enfants alors peut-être que depuis des mois, vous vous battez pour que vos enfants portent leur masque à l'école. Il faut dire qu'il n'est pas toujours facile de faire comprendre aux jeunes enfants son utilité. Bien que nous portions des masques depuis des mois, de nouvelles instructions ont fait leur apparition dans les écoles afin de lutter contre la propagation des variants du virus. Mais, quels sont les masques autorisés à l'école, justement ? Heureusement pour nous, Nico a fait des recherches.

Quels masques autorisés à l'école ?

Ainsi, selon le site officiel de l'Education Nationale, seuls les masques chirurgicaux et les masques de catégorie 1 sont autorisés. Sauf que c'est quoi, un "masque de catégorie 1" ?

"Les masques grand public de catégorie 1 (UNS1) filtrent au moins 90 % des particules de 3 microns. Ils n'ont pas les performances des masques chirurgicaux et des FFP2, prévient l'INRS sur son site internet. Il s'agit de masques "textile" à usage non sanitaire ou médical, la plupart du temps lavables et réutilisables et qui sont testés et conformes à la note d'information interministérielles du 29 mars 2020", souligne le Journal des femmes. Pour se le procurer, il suffit de se rendre en pharmacie ou bien, en parapharmacie. Côté prix, les prix oscillent entre 1,50 et 12 euros.