Nico Richonchon : Quand Laurent Weil demandait "enlevez vos masques" aux Daft Punk (VIDEO)

Vous le savez, chaque matin, Nico aime ronchonner un peu. Et justement, quelques heures après l'annonce de la séparation des Daft Punk, notre Nicolas Richaud national a préféré laissé son créneau à Laurent Weil - journaliste cinéma de Canal +. Souvenez-vous, en 2014, lors de la cérémonie des Oscars, lorsqu'il demandait aux Daft Punk de bien vouloir retirer leurs masques...si vous n'avez jamais vu cette séquence, c'est le moment :

"Je respecte beaucoup votre boulot les gars mais quand on est sur scène avec Nile Rodgers, Stevie Wonder et Pharrell Williams ... Essayez d'enlever vos masques", lançait-il. "Il y a un manque de respect par rapport à la profession. Vous avez à Los Angeles tous les grands musicos qui sont là, c'est limite ... Ne venez pas ou jouez un peu le jeu. Quand il y a Stevie Wonder, qui est un génie, un maitre absolu, c'est compliqué quand même de rester en robots".

Un moment... aussi gênant que culte.