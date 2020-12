Nico Richonchon : Pour ou contre le téléphone qui a de multiples utilisations ? 

Désormais, tous les matins aux alentours de 9h, Nico vous présente sa minute Nico Richonchon ! Un moment exceptionnel que Manu Payet offre à son acolyte afin que celui-ci puisse enfin pousser son coup de gueule en toute liberté. Réputé pour sa capacité à se plaindre et à ronchonner en permanence (ou presque), Nico sera donc ravi de pouvoir s'exprimer sur le sujet de son choix.

Il y a quelques jours, après avoir perdu son téléphone, Nico s'est rendu compte à quel point il était perdu si il ne l'avait pas avec lui ! Devenu un véritable outil de travail mais aussi de nombreuses autres choses, les smartphones se sont imposés au fur et à mesure des années comme les objets à posséder forcément. Une sorte d'obligation imposée par la Société qui énerve fortement notre chroniqueur qui ne souhaiterait plus devoir dépendre de son téléphone. Comme il le précise d'ailleurs, ce n'est plus un téléphone, c'est un moyen de paiement, un ordinateur, un GPS, un appareil photo etc. Alors que certains saluent l'utilité variée de nos nouveaux téléphones, d'autres s'insurgent du fait de devoir rentrer son emprunte digital, facial ou encore sa localisation. Mais vous alors, vous êtes pour ou contre ?