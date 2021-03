Nico Richonchon : Pour ou Contre instagram kids ?

C'est devenu LE réseau social le plus prisé des internautes : Instagram s'est imposé dans nos téléphones et visiblement, il pourrait partir à la conquête des enfants. Selon quelques fuites, Instagram prévoirait de lancer un version spécialement dédiée aux enfants : « Je suis très heureux de vous annoncer que la jeunesse va devenir une priorité pour Instagram », a ainsi annoncé Vishal Shah, vice-président chez Instagram. Visiblement, il a quelques priorités :

Une version Kids pour Instagram ?

« 1) Accélérer notre travail sur l’éthique et la confidentialité des données pour assurer l’expérience la plus sûre possible aux adolescents et adolescentes. 2) Développer une version de l’application qui permet aux enfants de moins de 13 ans d’utiliser Instagram pour la première fois en toute sécurité. », précise t-il. Derrière ce projet, une envie d'améliorer la plateformes : Instagram (comme n'importe quel réseau social) peut se montrer dangereux pour les plus jeunes.

Notez également que les plus jeunes utilisateurs qui, hypothétiquement, pourraient installer cette version Kids se tourneraient une fois adultes vers l'Instagram que nous connaissons tous... Alors, bonne ou mauvaise idée ?