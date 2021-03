Nico Richonchon : Oui, le prix du vin lui donnerait meilleur goût (et c'est la science qui le dit)

Qu'est-ce qui fait qu'un vin est bon ? Son arôme ? Son goût ? Son prix ? Si la dernière hypothèse n'est pas forcément celle qui nous vient en premier, il faut savoir que, selon la science, le prix d'un vin influerait sur son goût. On vous explique.

« Un vin engendre une expérience gustative supérieure quand on attend de lui une qualité supérieure, principalement à cause de son prix »

Selon une étude menée par l’Institut européen d’administration des affaires en collaboration avec l’université de Bonn, un vin nous semblerait bon non pas parce que son goût est définitivement excellent... plutôt parce qu'on l'a payé cher. Pour mener à bien cette étude, les scientifiques ont ainsi réuni 30 personnes - une moitié étant des femmes l’autre des hommes, auxquelles elles ont fait goûter différents vins... Notez qu'avant chaque dégustation, le prix a été donné aux testeurs : "le plaisir ressenti était plus grand pendant la dégustation du vin le plus onéreux. Ils ont par la suite noté sur une échelle de 1 à 9 les vins goûtés, et l’échantillon qui fut notifié comme étant plus cher a été jugé meilleur que l’autre (alors que, on le répète, le vin était le même)", explique le magazine Biba.

« Un vin engendre une expérience gustative supérieure quand on attend de lui une qualité supérieure, principalement à cause de son prix », atteste ainsi le professeur Hilke Plassmann, en charge de l'étude.

Voilà qui vous fera réfléchir !