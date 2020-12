Nico Richonchon : Les enfants pourront ne pas aller à l'école les 17 et 18 décembre

Le réveillon de Noël approche et la pandémie est dans tous les esprits : afin de limiter les dégâts et de sauver les retrouvailles familiales, le Gouvernement a fait le choix d'un reconfinement fin octobre - reconfinement qui prend fin en ce 15 décembre, au profit d'un couvre-feu. A quelques jours des Fêtes de fin d'année, la priorité du Gouvernement reste d'éviter au maximum les contaminations et pour ça, Jean Castex préconise un auto-confinement. De cette façon, les parents auront le choix de mettre (ou non) leurs enfants à l'école les jeudi 17 et vendredi 18 décembre.

Les enfants pourront ne pas aller à l'école

"Le Premier ministre a annoncé ce mardi sur Europe que les parents pourraient ne pas envoyer leurs enfants à l’école jeudi et vendredi, pour éviter les contaminations lors des retrouvailles en famille pour les fêtes de fin d’année", énonce ainsi le 20 minutes. Vous le savez sûrement, le couvre-feu sera levé exceptionnellement le 24 décembre prochain afin de permettre à tous de profiter des Fêtes de Noël.