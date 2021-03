Nico Richonchon : La soirée des César ? Un véritable désastre selon notre chroniqueur !

Désormais, plusieurs fois par semaine, aux alentours de 9h, Nico vous présente sa minute Nico Richonchon ! Un moment exceptionnel que Manu Payet offre à son acolyte afin que celui-ci puisse enfin pousser son coup de gueule en toute liberté. Réputé pour sa capacité à se plaindre et à ronchonner en permanence (ou presque), Nico sera donc ravi de pouvoir s'exprimer sur le sujet de son choix. Et cela même si notre chroniqueur a décidé de moins se plaindre pour l'année 2021...

Des blagues douteuses, une ambiance pesante, des critiques cinglantes de la part de certains invités, voilà à quoi ressemble les conclusions de la 46e cérémonie des César. Un véritable fiasco qui a été qualifié de pire édition de l’histoire par certains internautes. Présentée par Marina Foïs, la cérémonie a été, malgré sa prestation plutôt drôle, énormément portée sur le sujet politique de la culture. Un fait qui, selon notre Nico national, a mis une ombre sur la soirée. Après le désastre de l'année dernière, et les victoires de J'accuse, de Polanski, c'était Roselyne Bachelot qui était la cible des critiques et des réclamations de quasiment tous les gagnants de la cérémonie. Et pas que. Un véritable manque de légèreté jugé par Michèle Bernier qui a évoqué l’"envie de rêver" du public. "Je trouve que ça manquait d’humour. Ce n’était pas toujours très bien vu, je n’étais pas fan des blagues, c’était un peu par-dessus la jambe pour moi. Ça mérite de vraiment travailler si on a quelque chose à dire" a t-elle déclaré au micro de RTL. Très touché par toutes ces déclarations, Manu Payet a tenu a préciser que présenter la cérémonie des César n'était simple dans aucun cas.

