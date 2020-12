Nico Richonchon : La Maison France 5 s'arrête en décembre !

Désormais, tous les matins aux alentours de 9h, Nico vous présente sa minute Nico Richonchon ! Un moment exceptionnel que Manu Payet offre à son acolyte afin que celui-ci puisse enfin pousser son coup de gueule en toute liberté. Réputé pour sa capacité à se plaindre et à ronchonner en permanence (ou presque), Nico sera donc ravi de pouvoir s'exprimer sur le sujet de son choix.

Ce matin, c'est à propos de l'une de ses émissions préférées que notre Nico national a décidé de pousser un coup de gueule. Pourquoi ? Car la chaîne France 5 vient d'annoncer que la célèbre émission, à l'antenne depuis une quinzaine d'années, va être déprogrammée dès le 12 décembre 2020, lors de la dernière. Un coup dur pour les fans de ce magazine présenté par Stéphane Thebaut qui sera désormais remplacé par des spectacles vivants. En effet, depuis la crise du coronavirus, les programmateurs avaient décidé de reléguer la Maison France 5 au samedi après-midi, plutôt que vendredi soir. Malgré de bonnes audiences (700 000 téléspectateurs), l'heure et aux économies et le programme coûterait beaucoup plus cher à produire qu'une simple captation d'opéra ou de théâtre !