Nico Richonchon : L'appellation "les marseillais" est biaisée par la télé-réalité !

Désormais, plusieurs fois par semaine, aux alentours de 9h, Nico vous présente sa minute Nico Richonchon ! Un moment exceptionnel que Manu Payet offre à son acolyte afin que celui-ci puisse enfin pousser son coup de gueule en toute liberté. Réputé pour sa capacité à se plaindre et à ronchonner en permanence (ou presque), Nico sera donc ravi de pouvoir s'exprimer sur le sujet de son choix. Et cela même si notre chroniqueur a décidé de moins se plaindre pour l'année 2021...

Ces derniers jours, une affaire de sorcellerie secoue le monde très populaire de la télé-réalité. Au coeur du scandale ? Carla Moreau, qui accuse une médium de l'avoir fait chanter en la forçant à souhaiter du malheur à ses collègues de l'émission "Les Marseillais". Devenu un véritable phénomène de société, le programme s'est imposé ces dernières années comme une valeur sûre de la télé-réalité. Fascination sincère ou plaisir coupable, les internautes sont partagés face à ces candidats devenus des stars des réseaux sociaux. Pour notre chroniqueur Nico, le choix est vite fait. Selon lui, l'appellation "les marseillais" serait carrément une honte pour la région de Marseille, qui a tant d'autres choses à offrir. Une idée qui lui ai venu en se douchant avec du savon de Marseille et qui lui a permis de se rendre compte que, dans la tête de nombreuses personnes, les marseillais se rapportait désormais uniquement à cette bande de jeunes célébrités qui ne mettent pas forcément en valeur la beauté et les nombreux atouts du sud de la France. Et vous, vous en pensez quoi ?