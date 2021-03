Nico Richonchon : Il gagnent à l'Euromillions mais ne peuvent pas toucher les 210 millions d'euros

Gagner à l'Euromillions, c'est notre rêve à tous. Ce matin, Nico nous emmène en Angleterre - là où un jeune couple a cru gagner près de 210 millions d'euros. Explications.

Ils jouaient depuis près de 5 semaines et enfin, la chance leur a souri : vendredi 26 février, Rachel Kennedy, 19 ans, et Liam McCrohan (21 ans) ont bien failli remporter la mise : selon The Sun, le couple avait pris l'habitude de jouer chaque semaine les mêmes numéros : "Rachel avait même mis en place un achat automatique hebdomadaire de ticket Euromillions avec cette combinaison, via son compte personnel sur l'application Camelot, du nom de l'organisme qui gère la loterie nationale britannique, affiliée à la loterie européenne", explique d'ailleurs Yahoo.

Ils croient gagner 210 millions

Le 26 février dernier, les numéros fétiches du couple sont tombés (6, 12, 22, 29, 33, 6 et 11) : "Je suis allé sur l'application, il était écrit 'winning match' et je me suis dit : 'Oh mon Dieu, j'ai gagné', se souvient Rachel pour The Sun. "J'ai appelé mon petit ami Liam et ma mère dans la pièce et ils ne pouvaient pas y croire non plus, alors je me suis dit qu'il fallait que je contacte Camelot". Elle poursuit : 'J'ai appelé leur numéro en pensant que j'avais gagné 182 millions de livres (environ 210 millions d'euros, ndlr) et ils m'ont dit : 'Oui, vous avez les bons numéros mais vous n'avez pas les fonds sur votre compte pour le paiement du ticket, donc il n'a pas été accepté'".

La joie n'aura donc été que de courte durée : "J'étais au septième ciel quand j'ai cru avoir gagné, mais quand j'ai découvert que ce n'était pas le cas, Liam était en fait plus bouleversé que moi", explique Rachel. "J'avais déjà commencé à dépenser l'argent dans ma tête, confirme le petit ami. Ça m'a brisé le cœur quand l'homme au téléphone nous a dit que nous n'avions pas vraiment acheté le billet."

Les deux jeunes gens ont dû dire adieu à leur rêve.