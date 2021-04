Nico Richonchon : Hoshi répond aux propos abjects de Fabien Lecoeuvre

Lors de son passage sur la web-radio indépendante Arts-Mada, le chroniqueur Fabien Lecoeuvre s'en est pris au physique d'Hoshi - provoquant une vague d'indignation sur les réseaux sociaux.

"Je trouve qu'on a négligé aujourd'hui le rôle du beau chanteur (...) ils remplissaient de leurs photos les magazines à l'époque. Quand est-ce qu'on va nous offrir des beaux mecs ? Ou des filles sublimes ? Bon, quand vous regardez Hoshi par exemple, qui a un talent incroyable, indiscutable... Mais enfin, vous mettez un poster d'Hoshi dans votre chambre, vous ? Elle est effrayante !". Il poursuit : "Quand je dis ça, je n'ai rien contre cette fille qui est géniale, qui a du talent. Je l'ai reçue avec son succès Ta Marinière. Elle est géniale, elle a du talent cette fille, vraiment. Mais qu'elle donne ses chansons à des filles sublimes ! Comme il y a eu des Vanessa Paradis, des Sylvie Vartan, des Sheila à 20 ans ou Françoise Hardy. Enfin, il y a plein d'interprètes magnifiques, je suis sûr qu'il y en a !"

Tellement grave de tenir ce genre de propos @FabienLecoeuvre On lui offre un poster ou un miroir ? J’hésite pic.twitter.com/v0L98QzLj5 — Hoshi (@HoshiOfficial) April 7, 2021

Il ne faudra pas longtemps pour que les internautes s'enflamment (à juste titre). Hoshi, de son côté, n'a pas manqué de lui répondre : "Tellement grave de tenir ce genre de propos. On lui offre un poster ou un miroir ? J’hésite".

Plus tard, le chroniqueur écrira sur Twitter : "Bonsoir Hoshi, mille excuses pour ces propos maladroits sortis de leur contexte et qui ont pu te blesser. Je relatais simplement une différence d’époque où les maisons de disques et les publics faisaient beaucoup plus attention aux physiques des artistes qu’aujourd’hui." Hoshi ne manquera pas de répondre : "Mais c’est une blague en fait ? Vous êtes encore en train de parler de mon physique. Hallucinant. C’est à cause de gens comme vous que des jeunes abandonnent leur rêve, pas à cause des maisons de disque."

Peut-être serait-il temps de changer les mentalités ?