Nico Richonchon : George Clooney se coupe t-il vraiment les cheveux tout seul ?

Désormais, tous les matins aux alentours de 9h, Nico vous présente sa minute Nico Richonchon ! Un moment exceptionnel que Manu Payet offre à son acolyte afin que celui-ci puisse enfin pousser son coup de gueule en toute liberté. Réputé pour sa capacité à se plaindre et à ronchonner en permanence (ou presque), Nico sera donc ravi de pouvoir s'exprimer sur le sujet de son choix.

Nico a décidé d'utiliser son premier moment Nico Richonchon pour parler de la coupe de cheveux de George Clooney. En effet, alors qu'il n'a pas vraiment été ravi de son passage chez un nouveau coiffeur, notre chroniqueur a voulu passer un coup de gueule face à la perfection de la coupe de cheveux de l'acteur américain. Pourquoi ? Car ce dernier a affirmé dans une interview qu'il utilisait un flowbee, une sorte de tondeuse aspirateur vendue en télé-achat aux États-Unis depuis les années 80. Et même si l'objet semble très simple d'utilisation, on a du mal à croire que la star multi-millionnaire se coupe les cheveux toute seule... Et vous, vous en pensez quoi ?