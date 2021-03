Nico Richonchon : Et si Will Smith se lançait en politique ?

Les acteurs et la politique ne sont pas si opposés aux Etats-Unis : pour rappel, Ronald Reagan foulait les plateaux de tournage avant d'entrer à la Maison Blanche tandis qu'Arnold Schwarzenegger est devenu Gouverneur de Californie. Or, et si Will Smith les rejoignait dans le club très prisé des acteurs à double casquette ? Lors de son passage dans l'émission Pod Save America, l'interprète du mythique Prince de Bel Air n'a pas exclu l'idée. "Je pense que pour l’instant, je vais laisser ce bureau se nettoyer un peu, puis je considèrerai cela à un moment donné", a t-il ainsi Jon Favreau.

Wild Wild...White House? Will Smith discusses running for office: https://t.co/gJRsqcKfeU pic.twitter.com/tyTYe7me3g — Pod Save America (@PodSaveAmerica) March 2, 2021

Depuis le bureau ovale ou un plateau de tournage, Will Smith compte bien continuer à exprimer ses opinions : « Je ne sais pas, c’est comme si j’avais absolument une opinion. Je suis optimiste. Je suis plein d’espoir. Je crois en la compréhension entre les gens et je crois en la possibilité d’une harmonie. Donc je vais certainement faire ma part, que ce soit en restant dans l’univers artistique ou en m’aventurant un jour dans l’arène politique ». Will Smith s'est toujours battu pour ses convictions et ne compte pas s'arrêter en si bon chemin : selon les médias Deadline et The Hollywood Reporter, l'acteur serait en pleine préparation d'un reboot plus sombre de la série culte Le Prince de Bel-Air.

Qui sait, peut-être qu'un jour Will Smith entrera à la Maison Blanche ?