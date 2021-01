Nico Richonchon : Coup de gueule sur les files à 30 km/h des Télépéages !

Désormais, tous les matins aux alentours de 9h, Nico vous présente sa minute Nico Richonchon ! Un moment exceptionnel que Manu Payet offre à son acolyte afin que celui-ci puisse enfin pousser son coup de gueule en toute liberté. Réputé pour sa capacité à se plaindre et à ronchonner en permanence (ou presque), Nico sera donc ravi de pouvoir s'exprimer sur le sujet de son choix. Et cela même si notre chroniqueur a décidé de moins se plaindre pour l'année 2021...

Pour cette première émission du Virgin Tonic de l'année, Nico a décidé de se focaliser sur un sujet très précis : les files à 30 km/h des Télépéages ! Pourquoi ? Car ce dernier estime qu'elles sont totalement inutiles. En effet, la promesse faite par les entreprises en charge des autoroutes affirme qu'il n'est pas nécessaire de s'arrêter au Télépéages grâce à ces nouvelles files où il suffit de rester à 30 km/h. Toutefois, entre les personnes qui n'ont pas l'appareil accroché au pare-brise et le système qui ne parvient pas à le détecter, les automobilistes doivent quasiment tout le temps s'arrêter et attendre quelques secondes. Autant dire, faire comme si l'on s'arrêtait pour payer avec sa carte bleue. Une anecdote qui semble plutôt drôle mais que Nico a tenu à partager avec les auditeurs de Virgin Radio... et, pourquoi pas, avec les personnes en charge de ces systèmes ?