Nico Richonchon : Coup de gueule contre les sondages ! 

Désormais, plusieurs fois par semaine, aux alentours de 9h, Nico vous présente sa minute Nico Richonchon ! Un moment exceptionnel que Manu Payet offre à son acolyte afin que celui-ci puisse enfin pousser son coup de gueule en toute liberté. Réputé pour sa capacité à se plaindre et à ronchonner en permanence (ou presque), Nico sera donc ravi de pouvoir s'exprimer sur le sujet de son choix. Et cela même si notre chroniqueur a décidé de moins se plaindre pour l'année 2021...

Ce mercredi 3 février, Nico a décidé de s'insurger contre le fameux sondage d'opinion ! Mais alors, qu'est-ce que c'est ? Selon Wikipédia, c'est "une application de la technique des sondages à une population humaine visant à déterminer les opinions (ou les préférences) probables des individus la composant, à partir de l'étude d'un échantillon de cette population". Or, si l'on en croit notre chroniqueur, cet échantillon de la population ne serait absolument pas représentatif des 65 millions de français. Selon lui, il paraît strictement impossible de réaliser des sondages de manière tout à fait correcte si l'on interroge pas tout le monde. Malheureusement, cela paraît très difficile puisque la plupart d'entre nous ne répond pas à ce genre de sondage et préfère raccrocher directement face aux sondeurs qui appellent les français sur leur téléphone... Et vous, vous pensez que ces sondages ne veulent rien dire ou, au contraire, que les échantillons utilisés suffisent à donner une idée de l'opinion publique ?