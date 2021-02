Nico Richonchon : Chaque jour, 288 milliards de mails sont envoyés à travers le monde !

Désormais, plusieurs fois par semaine, aux alentours de 9h, Nico vous présente sa minute Nico Richonchon ! Un moment exceptionnel que Manu Payet offre à son acolyte afin que celui-ci puisse enfin pousser son coup de gueule en toute liberté. Réputé pour sa capacité à se plaindre et à ronchonner en permanence (ou presque), Nico sera donc ravi de pouvoir s'exprimer sur le sujet de son choix. Et cela même si notre chroniqueur a décidé de moins se plaindre pour l'année 2021...

Chaque jour, plus de 288 milliards de mails sont envoyés à travers le monde ! Un chiffre totalement dingue récemment révélé par la presse et qui donne littéralement des frissons. Il faut dire qu'entre tous les mails inutiles et les publicités qu'on ne regarde jamais, on participe tous à ce flux énorme. Et selon Nico, il faut que ça cesse. En effet, envoyer un mail est polluant. Pourquoi ? Car cela fait fonctionner des box qui font elles-mêmes fonctionner des serveurs... Une information qui pourrait donc vous faire réfléchir à deux fois avant de répondre le fameux "ok" qui n'intéresse personne !

Afin de limiter la casse, l'équipe du Virgin Tonic vous conseille de faire attention dans l'utilisation de votre boîte mail. Comment ? En ne répondant pas des choses inutiles à des mails qui n'appellent pas à une réponse. Si vous devez envoyer un mail à l'un de vos collègues situé pas très loin de vous, levez-vous ! De plus, évitez de rajouter tout le monde dans des boucles inutiles. Et enfin, vous pouvez également nettoyer régulièrement votre boîte mail en supprimant de vieux mails et en vous désabonnant des newsletter qui ne vous intéressent pas !