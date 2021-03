Nico Richonchon : Cette mère fait le buzz après l'attaque d'un voisin pour des dessins à la craie !

Désormais, plusieurs fois par semaine, aux alentours de 9h, Nico vous présente sa minute Nico Richonchon ! Un moment exceptionnel que Manu Payet offre à son acolyte afin que celui-ci puisse enfin pousser son coup de gueule en toute liberté. Réputé pour sa capacité à se plaindre et à ronchonner en permanence (ou presque), Nico sera donc ravi de pouvoir s'exprimer sur le sujet de son choix. Et cela même si notre chroniqueur a décidé de moins se plaindre pour l'année 2021...

Samedi, avec mon fils nous avons dessiné à la craie sur le parking. Aujourd'hui le syndic m'a contactée parce que des gens ont POUCAVE. WATCH ME ETRE UNE REBELLE. pic.twitter.com/iL1G0F2UXj — ????️????️Ⓜ️ ????️ ©️®️????️ℹ️€ (@Daeytarra) March 8, 2021

Plus de 12 000 retweets et 70 000 mentions "j'aime" pour cette mère de famille qui a, selon les internautes, été victime d'une belle injustice ces derniers jours ! En effet, samedi, une maman emmène son fils dans la cour de son immeuble pour l'occuper en lui faisant dessiner quelques croquis à la craie. Jusque-là, rien de très affolant puisque ces dessins s'enlèveraient facilement dès le passage d'une averse de pluie. Seulement voilà, il semblerait qu'un voisin soit allé se plaindre et la mère de famille a reçu une lettre du syndic pour indiquer qu'il ne fallait pas faire ça. Très vexée, cette dernière a aussitôt répliqué en écrivant une lettre dans le hall de son immeuble et en postant le tout sur Twitter. "La craie étant un matériau soluble, la pluie aura fini d'effacer de votre chaste vue ces dessins effroyables" a écrit cette dernière dans une lettre cinglante qui n'a pas dû faire rire le mystérieux voisin. Affaire à suivre !