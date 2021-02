Nico Richonchon : Ces mauvaises habitudes de nos enfants qui nous crispent

Le coup d'envoi des vacances d'hiver est lancé et nombreux sont les parents qui vont devoir redoubler de créativité pour occuper leurs enfants dans les semaines à venir. Et justement, ce matin, notre Nico préféré à un petit coup de gueule à passer : si certaines manies de vos enfants ont le don de vous crisper alors, ne cherchez plus ! Non, vous n'êtes pas seul(e) et oui, nous aussi, ces habitudes nous énervent.

Ces habitudes d'enfants qui nous crispent

Ceux qui ne lâchent rien

Les enfants peuvent se montrer têtus et le pire, c'est qu'ils ne lâchent jamais le morceau. Il y a ceux qui veulent aller manger au McDo alors qu'un plat fraîchement préparé les attend à la maison, il y a ceux qui réclament un jouet pendant que vous faîtes les courses. Et évidemment, ils sont en boucle - comme un disque rayé. Une pensée aux parents qui vont vivre des trajets ponctués de "quand est-ce qu'on arrive ?" dans les semaines à venir.

S'endormir en voiture

Avouez, vous aussi, vous avez déjà vécu un trajet en voiture survolté avec vos enfants sur la banquette arrière. Le truc, c'est qu'à peine arrivés à la maison, ils finissent par s'endormir (ou par faire semblant de dormir, au choix). L'idée ? Que vous les portiez pour rentrer. Vos lombaires en souffrent encore.

La flemme

Vous avez déjà demandé à votre enfant d'aller chercher sa soeur à l'étage ? Alors peut-être l'avez vous déjà entendu hurler depuis le salon - juste pour s'épargner l'ascension des escaliers. Bref, vous auriez pu le faire, finalement.

Ah, la joie d'être parent... heureusement, on les aime quand même.