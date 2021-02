Nico Richonchon : Ces expressions So 2020 qu'on ne supporte plus

"Cheh", "je reviens vers toi", "c'est pas très Covid"... vous n'en pouvez plus de ces expressions ? On vous rassure, Nico non plus. Et ce matin, notre co-animateur ronchon préféré a décidé de nous présenter le livre qui, visiblement va vous aider à vous sentir moins seul(e) ; "Je dis ça, je dis rien", signé Adèle Bréau recueille bon nombre d'expressions insupportables. C'est cadeau.

"JPP" - Je n'en peux plus

"Déso" - Désolé(e)

"ASAP" : "je te rappelle ASAP" -> "Je te rappelle le plus vite possible"

"Tu hors de ma vue " - dégages (merci Wejdene).

Bae (vient de "before anyone else") - surnom pour sa moitié

"C'est carré" - C'est parfait

Askip - "à ce qu'il paraît"

"À la télévision, sur les réseaux sociaux, au bureau, on entend « nonstop » ces expressions toutes faites et autres tics de langage creux et ridicules qui nous énervent !", résume le livre. Alors si vous ne savez pas ce que veux dire "jpp", si vous ne pouvez plus entendre "tu hors de ma vue", ce livre est fait pour vous.