Nico Richonchon : Ces expressions qu'il ne supporte plus dans les mails !

Désormais, plusieurs fois par semaine, aux alentours de 9h, Nico vous présente sa minute Nico Richonchon ! Un moment exceptionnel que Manu Payet offre à son acolyte afin que celui-ci puisse enfin pousser son coup de gueule en toute liberté. Réputé pour sa capacité à se plaindre et à ronchonner en permanence (ou presque), Nico sera donc ravi de pouvoir s'exprimer sur le sujet de son choix. Et cela même si notre chroniqueur a décidé de moins se plaindre pour l'année 2021...

Est-ce que, vous aussi, il y a des expressions qui vous énervent dans les mails personnels et professionnels ? Car pour Nico, elles sont très nombreuses ! Parmi ces formules insupportables, "je reviens vers toi plus tard" est de celles que le chroniqueur ne veut plus voir. Pourquoi ? Car elle veut dire que la personne n'est pas en mesure de donner une réponse et qu'elle va devoir tout recommencer à zéro afin de pouvoir continuer le dossier. "Pour info" et "un retour asap" sont également proscrites du vocabulaire de Nico. Enfin, les signatures telles que "Cordialement" ou "bien à toi", que notre chroniqueur juge agressives, ne sont pas très recommandées également. D'ailleurs, ces signatures ont évolué avec la pandémie actuelle. Désormais, elles se sont transformées en "prenez soin de vous" ou "belle journée". Ça vous rappelle quelque chose ? Alors vous pourriez travailler sans problème chez Virgin Radio !