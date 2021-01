Nico Richonchon : Ce joueur soulève l'arbitre et se prend un carton rouge !

Désormais, plusieurs fois par semaine, aux alentours de 9h, Nico vous présente sa minute Nico Richonchon ! Un moment exceptionnel que Manu Payet offre à son acolyte afin que celui-ci puisse enfin pousser son coup de gueule en toute liberté. Réputé pour sa capacité à se plaindre et à ronchonner en permanence (ou presque), Nico sera donc ravi de pouvoir s'exprimer sur le sujet de son choix. Et cela même si notre chroniqueur a décidé de moins se plaindre pour l'année 2021...

UN ÉNORME WTF ????????????????Mais que s'est-il passé dans la tête de Josaia Raisuqe ? ????"Il a craqué tout simplement !"#ASBHUSON #LateRC▶️ https://t.co/di4HatTiEd pic.twitter.com/3Yp1dIKwRz — Late Rugby Club (@LateRugbyClub) January 8, 2021

Pour bien débuter la semaine, Nico a décidé de partager une anecdote qui s'est déroulée ce week-end sur un stade de rugby ! En effet, alors que l'équipe de Nevers affronte celle de Béziers, le sifflet final annonce la victoire du premier face au second. À ce moment-là, l'allier fidjien Josaia Raisuqe s'est laissé emporter par l'émotion et a soulevé l'arbitre à la manière d’un 3e ligne qui soulève son sauteur en touche. Une petite blague qui n'a pas du tout fait rire ce dernier, qui lui a aussitôt mis un carton rouge. "C’est inadmissible. Je sais qu’il sera puni par la Commission de discipline, c’est tout à fait normal. Et moi je vais m’occuper de lui, Je ne peux pas l’accepter. Cela va très très mal se passer" a aussitôt renchérit son entraineur Xavier Paméja. Un peu choqué par une telle sévérité, Nico a tenu a nous faire part de cette anecdote survenue ces derniers jours. Mais vous, vous en pensez quoi ? Sanction méritée ou exagérée ?