Nico Richonchon : Alvaro vs. Neymar, la guerre est déclarée !

Désormais, tous les matins aux alentours de 9h, Nico vous présente sa minute Nico Richonchon ! Un moment exceptionnel que Manu Payet offre à son acolyte afin que celui-ci puisse enfin pousser son coup de gueule en toute liberté. Réputé pour sa capacité à se plaindre et à ronchonner en permanence (ou presque), Nico sera donc ravi de pouvoir s'exprimer sur le sujet de son choix. Et cela même si notre chroniqueur a décidé de moins se plaindre pour l'année 2021...

Ce matin, c'est une guerre sur les stades qui a irrité Nico durant ces derniers jours ! En effet, il semblerait que les critiques fusent entre Neymar, titulaire au PSG, et Álvaro González, qui joue à l'Olympique de Marseille. Une rivalité qui se fait directement sur les terrains mais surtout sur Twitter, où les deux sportifs s'envoient des piques depuis plusieurs jours sur leur palmarès et leur capacité à jouer au football. Un duel qui demeure, pour le moment, assez bon enfant même si il semblerait que ces petites querelles n'aident pas à la rivalité historique qui demeure entre les deux équipes. Pour rappel, cette histoire serait partie d'insultes émises par González à l'encontre de son acolyte brésilien. Si rien n'avait pu être prouvé, rien ne va plus entre les deux sportifs originaires d'Amérique du sud depuis ces derniers mois...