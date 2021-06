Nico nous offre un mix exceptionnel pour la dernière du Virgin Tonic à Disneyland Paris !

On l'attendait depuis des semaines. Voire des mois. Pour la dernière du Virgin Tonic à Disneyland Paris, Manu Payet et son équipes ont lancé un défi INCROYABLE à Nico du bureau : réaliser un mix digne des plus grands DJ. L'occasion pour notre chroniqueur de nous montrer tous ses talents de jeunesse et de stopper, une bonne fois pour toutes, de se vanter sur ce talent sans jamais le réaliser en live. Alors, vous pensez que Nico va être à la hauteur d'un Kungs ou d'un Bob Sinclar ? On vous laisse en juger par vous-même !