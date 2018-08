Nicki Minaj : Queen, la sortie de l'album retardée !

Ah les fans de Nicki Minaj doivent de nouveau s'armer de patience. Son quatrième album Queen prévu pour le 10 août, la chanteuse annonce que ce dernier ne sera pas disponible à cette date et qu'il aurait un léger retard. L'interprète de Chun-Li et d'Anaconda, prévoit l'arrivée de l'opus aux alentours du 17 août. Une semaine supplémentaire... Ca va, il y a pire !

Mais alors, à quoi est dû ce retard ? La chanteuse aurait expliqué sur Twitter que son featuring avec "l'un des meilleurs rappeurs de tout les temps" contient un sample de "la légendaire Tracy Chapman" et que cette dernière n'aurait semble-t-il pas encore donné son accord à Nicki pour l'utiliser. En un sondage improvisé, elle aurait même demandé à ses fans de choisir entre un album sans ce fameux morceau ou un album avec. Et à en juger par le décalage de sortie que connait Queen, il semblerait que Nicki Minaj ait opté pour la deuxième option.

Le 17 août donc... Mais attendez un peu ! L'album de Nicki Minaj sortirait donc le même jour que celui de sa grande copine Ariana Grande ? Eh oui ! Pas de panique, les amis. On connait la relation des deux femmes et on sait parfaitement qu'il n'y aura aucune véritable concurrence entre elles. En témoigne leurs nombreux featuring. Dernièrement sur The Light Is Coming, présent sur Sweetener, l'album à venir d'Ariana Grande encore Bed. Allez, ne soyez pas triste. Une semaine comparée à l'infini, ce n'est rien du tout !