Nick Jonas & Robin Schulz : Right Now, le clip dévoilé ! 

Ce n'est pas la première fois que Nick Jonas fricote avec la musique électronique. Sa collaboration avec la chanteuse suédoise Tove Lo sur le titre Close ou dernièrement, DJ Mustard sur Anywhere ont marqué les esprits. Aujourd'hui, celle avec Robin Schulz est en passe de prendre le même chemin.

Quant à Robin Schulz, c'est un habitué des collaborations. Sur sa liste, David Guetta, James Blunt, Piso 21 ou encore Akon. Le DJ allemand a donc choisi de travailler, cette fois-ci avec le quatrième de la fratrie Jonas. Après tout, lui qui cumule plus de 650 millions de streams avec son titre Sugar peut bien se permettre toutes les collaborations du monde ! Les deux talents combinés nous offrent Right Now, un morceau pop-electro qui fait son petit effet. Le clip est sobre mais teinté d'effets lumières, géométriques, assez captivants. A découvrir d'urgence !