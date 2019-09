Niall Horan revient sur le succès de son premier album et prépare la suite

Lorsqu'il s'est émancipé des One Direction, Niall Horan a - comme ses camarades- choisi d'entreprendre une carrière solo. En est ressorti un excellent premier opus (Flicker), porté par des singles efficaces : le mélancolique This Town ou alors On The Loose, flirtant avec la pop. Bref, Niall Horan s'est imposé dans le paysage musical. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il prépare son retour : "Je suis tellement heureux d'avoir écrit mon premier album", confie t-il sur les réseaux sociaux. "Il représentait mes sentiments de l'époque, ce que je voulais pour me lancer dans ma carrière solo".

I’m laying here listening to songs from my new record and I’m so excited to get going. Can’t wait for you to hear the fun I’ve been having over the last year. — Niall Horan (@NiallOfficial) September 2, 2019

S'il a pris le temps de remercier les fans qui l'ont suivi, Niall Horan ne s'est pas arrêté là : "J'écoute les chansons de mon prochain album et j'ai tellement hâte de continuer et de vous le faire écouter". Que les fans les plus impatients se rassurent, selon Billboard, nous devrions pouvoir écouter son nouveau single très prochainement : Nice To Meet Ya devrait être publié plus tard au cours du mois de septembre.