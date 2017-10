Niall Horan : Flicker est numéro 1, les One Direction égalent les Beatles 

Sur les cinq membres originaux de One Direction, trois ont déjà sorti un premier album. Zayn n'ayant pas perdu de temps, les deux albums les plus attendus n'étaient autres que celui d'Harry Styles (qui est d'ailleurs passé par l'Olympia pour le présenter la semaine dernière) et celui de Niall Horan. Depuis la sortie de This Town (un premier single qui n'était pas sans rappeler les balades des One Direction), il a choisi de surprendre avec Slow Hands. Après quelques mois, Flicker est sorti dans les bacs. Et ce premier album prometteur : Niall Horan a su livrer un album éclectique et mature, à l'image de l'artiste qu'il est devenu. Et visiblement, ses efforts ont payé ! Flicker est numéro un du Top Billboard 200.

Comme Harry Styles et Zayn avant lui, l'irlandais peut se vanter d'avoir réalisé un excellent lancement. Cette "prouesse" fait des One Direction, le seul groupe à avoir égalé les Beatles. Pour rappel, seuls les Beatles peuvent se vanter d'avoir eu trois membres classés numéro un en solo (Paul McCartney, John Lennon et George Harrison). On attend également les albums de Liam Payne et de Louis Tomlinson. Strip That Down a hissé Payne à la première place tandis que Just Hold On s'est classé en septième position. Feront-ils aussi bien avec leurs albums à venir ? Seule le temps le dira !