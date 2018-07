Niall Horan : Finally Free, un nouveau single puissant et joyeux

Plus rien n'arrête Niall Horan ! Après la sortie d'un premier album salué par les fans mais aussi par la critique, le chanteur irlandais est de retour avec un nouveau single un peu particulier : Finally Free apparait sur la bande originale de Small Foot. Puissant, énergique et clairement joyeux, Finally Free s'inscrit dans le style jusqu'à présent porté par Niall Horan. Et d'ailleurs, s'il y a des fans de One Direction dans l'assistance, vous pourriez même retrouver dans Finally Free des petites similitudes avec Something Great.

"A la minute où j'ai vuun extrait, j'ai su que ce serait à voir absolument", a déclaré le chanteur en évoquant le projet. Pour les plus curieux, on laisse la bande-annonce. Pour ceux qui n'aiment pas nécessairement les dessins-animés, il faudra au moins reconnaître que Niall Horan a signé-là un véritable "hymne", pour reprendre les termes de nos confrères de chez Idolator. En attendant, Finally Free est parfait pour l'été et sera à ajouter à vos différentes playlist !