Niall Horan : Finally Free, le clip "live" dévoilé !

Niall Horan a fait du chemin depuis l'époque des One Direction. Le jeune artiste irlandais s'est émancipé, offrant un premier opus réussi, mature, rythmé mais aussi parfois mélancolique. Bref, un premier essai qui lui promet une belle carrière. Niall Horan s'est offert une tournée on ne peut plus grandiose pour défendre l'opus (sachez qu'il est passé par le zénith de Paris il y a quelques mois) et maintenant, il affirme sa carrière solo en travaillant la bande-originale de SmallFoot. On le savait, il a signé le morceau Finally Free. Et la bonne nouvelle, c'est que le clip "live" est à découvrir sans plus attendre.

Hier, on vous faisait découvrir la version live de IDGAF par Dua Lipa. La différence ici, c'est que la version studio est illustrée par des images tournées en plein concert - le tout entre-coupé d'images tirées du film. Niall Horan nous a signé là un morceau qui a tout d'un tube. Et si le film est aussi bon que sa bande-originale, alors on va adorer !