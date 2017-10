Niall Horan dévoile "Flicker", un concentré de pop-folk efficace (critique)

Voilà près d'un an que le boysband One Direction a décidé de prendre une pause, chacun des membres voulant se concentrer sur leurs carrières solo respectives. Le premier à sortir son album a été Harry Styles. Très bien accueilli par la critique, ce premier album a montré une face plus rock du chanteur. Niall Horan quant à lui a pris une direction pop-folk et n'a reçu que de très bonnes critiques depuis qu'il a dévoilé son premier single solo "This Town". Ce dernier a été suivi du hit "Slow Hands" et de la sublime balade "Too Much To Ask". Après des semaines d'attente, le premier album solo de l'irlandais nommé "Flicker" est enfin dans les bacs !

Cet album pourrait être décrit comme un album hybride, jonglant habillement entre morceaux entrainants comme "Mirrors", "The Tide" et "On The Loose" et ballades langoureuses avec "Paper Houses", "Flicker" ou encore "You And Me". C'est sans grande surprise que le thème prédominant de l'album est l'amour et les relations. Cependant le jeune irlandais a réussi à produire 13 morceaux totalement différents les uns des autres et on ne s'ennuie pas une seconde en les écoutant. Le chanteur fait même un clin d'oeil à son pays d'origine avec le titre "On My Own" où on sent bien les influences et racines musicales irlandaises. La seule collaboration de l'album se nomme "Seeing Blind" avec Maren Morris, qui l'accompagnera dans sa tournée l'année prochaine. Vous l'auriez compris, Niall Horan a vu juste avec ce premier album très séduisant. Niall a réussi un exploit qu'aucun autre One Direction n'a réussi et qui sait, l'album pourrait être au sommet des charts très bientôt. En tout cas nous on adhère !