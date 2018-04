Niall Horan au zénith de Paris, 3 raisons de le voir en live

Un mois à peine après le passage de son grand ami Harry Styles à Paris, c'est au tour de Niall Horan de passer par notre capitale. Le petit One Direction a bien grandi, s'émancipant totalement de ce qu'il était à ses débuts et visiblement, c'est ce qui plaît au public. Son premier opus Flicker est un succès alors évidement, il était obligé de venir le défendre chez nous. Demain, Niall Horan sera au zénith de Paris et si jamais vous n'avez pas encore vos places (mieux vaut tard que jamais), on a quelques arguments pour vous convaincre.

Flicker, premier album de Niall Horan est dans les bacs depuis presque un an et pourtant, on ne s'en lasse pas. Quand on compare, il est celui qui s'est le moins détaché de l'univers de One Direction, c'est vrai. Mais sur Flicker, Niall Horan a joué sur l'éclectisme. On The Loose est un hymne pop folk, Slow Hands nous rappelle un peu les airs rock de James Bay tandis que Too Much To Ask et This Town sont des ballades parfaites pour accompagné ce printemps naissant. Bref, premier essai réussi pour l'irlandais.

Les scène, c'est un exercice qu'il connaît bien. En même temps, Niall Horan a écumé tous les stades d'Europe et des Etats-Unis (et encore, on ne vous parle pas des autres pays visités par la formation). Cinq ans dans un groupe (que ce soit un boysband ou pas), c'est la meilleure école. Alors quand il se produit, Niall Horan sait pourquoi il est là.

Sur scène, Niall Horan ne plaisante pas. Oui, il présente son premier album. Mais, pas que ! Les fans de la première heures seront ravis d'entendre quelques hits made in One Direction (il reprend Drag Me Down, par exemple). Comme son compère Harry Styles qui s'amuse à rejouer What Makes You Beautiful, Niall donne une seconde jeunesse à Drag Me Down. Et ça, ça vaut le détour ! Et que ce qui ne portent pas les 1D dans leurs coeurs se rassurent, il joue aussi du Camila Cabello et même du Bruce Sprinsteen. Alors, convaincus ?

On n'ira pas par quatre chemins : si Niall Horan figure parmi les concerts à ne pas manquer sur Paris ce mois-ci, ce n'est pas pour rien !