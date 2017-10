Niall Horan annonce une date de concert en France !

Le premier album solo de Niall Horan est attendu pour le 20 octobre prochain et déjà, l'artiste pense à la tournée qui va accompagner ce disque (prometteur). Pour le présenter, trois singles ont fait leur apparition dans les charts : il y a d'abord eu This Town, lead single doux et acoustique. Après ça, Niall Horan a montré qu'il était capable d'être plus direct et plus incisif avec Slow Hands. Enfin, Too Much To Ask et sa mélancolie sont venus renforcer l'éclectisme de Flicker. La bonne nouvelle, c'est que ce disque, Niall Horan va le défendre sur scène avec le Flicker World Tour - et évidemment, il passera par la France.

Le 18 avril prochain, l'ex-One Direction investira donc le Zénith de Paris (pour un premier concert solo en France, on fait difficilement mieux !). Pour l'heure, les places ne sont pas encore en vente, il faudra patienter une petite semaine : le 13 octobre à 10h, la billetterie ouvrira ses portes ! Alors soyez-prêts, la salle devrait se remplir vite ! Notez qu'il passera par l'hexagone un mois après son ancien band mate Harry Styles qui lui, jouera à l'AccorHotels Arena en mars 2018. On aurait presque pu prier pour une réunion...!