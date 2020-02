Niall Horan annonce un nouveau single pour le 7 février

Alors qu'Harry Styles cartonne avec son deuxième opus, Niall Horan non plus ne chôme pas. Après avoir sorti l'excellent Nice To Meet Ya (mais aussi Put a Little Love On Me), l'artiste irlandais prévois un nouveau single : tenez-vous prêts, No Judgement sera disponible dès le 7 février.

"Je ne pourrais pas être plus excité", a commenté à l'artiste en publiant la bonne nouvelle sur Instagram. Lentement (mais sûrement), l'artiste entame cette nouvelle ère. Après le succès de son premier album, Niall Horan devrait prouver -une fois de plus- son talent. Patience, donc !