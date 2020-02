Niall Horan annonce son nouvel album avec No Judgement !

Alors que Louis Tomlinson vient de dévoiler son tout premier album (tout comme Liam Payne), Harry Styles et Niall Horan, eux, continuent sur leur lancée. Après un premier opus réussi (Flicker), l'ex-One Direction nous revient avec un deuxième opus - qui s'annonce plus mature et plus musclé que le précédent. Porté par l'excellent Nice To Meet Ya, Heartbreak Weather s'annonce comme un album particulièrement réussi. Pour preuve, voici No Judgement, son tout dernier single.

Petit bonus, il nous offre le clip qui va avec ! Niall Horan nous embarque dans le quotidien d'un couple qui a laissé le jugement de côté et qui finalement, s'en tire plutôt bien ! Parce que c'est tout le message du titre : ne plus prétendre être quelqu'un d'autre pour séduire. C'est vrai, rien n'est plus attirant que le naturel, non ?

Le nouvel album de Niall Horan sortira le 13 mars prochain.