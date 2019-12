Niall Horan annonce “Put A Little Love On Me”, un nouveau single

Niall Horan est de retour ! Il y a quelques mois, l'artiste irlandais entamait une nouvelle ère avec le très électrique Nice To Meet Ya - annonciateur d'un album plus audacieux. Et la bonne nouvelle pour les fans, c'est qu'il continue de teaser son prochain album : tenez-vous prêts, Put A Little Love On Me arrive le 6 décembre.

Evidemment, on sait peu de choses de ce morceau à venir. Alors que Nice To Meet Ya se présente comme une version 2.0 de Slow Hands, les médias (Idolator en tête) parient sur une balade en ce qui concerne Put A Little Love On Me : "Difficile de savoir compte tenu de la courte preview mais l'on peut s'attendre à une balade dans la veine de This Town", atteste ainsi le magazine. Verdict le 6 décembre prochain !

Si Nice To Meet Ya n'a probablement pas reçu l'accueil espéré (le titre s'est placé à la 63 ème place au Top 100 Billboard), la nouvelle ère de Niall Horan s'annonce excitante.