Netflix : Une nouvelle série avec Jonah Hill et Emma Stone !

Pendant qu’on vous parlait du record de Netflix avec ses 125 millions d’abonnés dans le monde, les mecs ne nous ont même pas attendu et ont dévoilé des photos d’une nouvelle série à venir ! Donc oui, il faudra mater La Casa de Papel, Stranger Things, The Handmaid’s Tale saison 2 et cette nouvelle série ! Son nom, Maniac, une série qui raconte l’histoire de 2 inconnus qui participent à une expérience pharmaceutique complexe qui tourne mal. Ça tourne toujours mal avec les séries de Netflix. En même temps, une histoire où tout se passe bien du début à la fin, ben ça dure 45 minutes max, et non pas 145 saisons.

Emma Stone.

Jonah Hill.

Justin Theroux.

Prepare yourself for Maniac.

Coming soon. pic.twitter.com/SZJNhlmmTF

— Netflix US (@netflix) April 18, 2018

Netflix US a donc dévoilé des photos de cette nouvelle série, Maniac, avec un très lourd casting ! Jonah Hill, Emma Stone et Justin Theroux ! Réalisée par Cary Fukunaga à qui on doit True Detective, bravo c’est du bon boulot, Maniac est un remake d’une récente série norvégienne du même nom que vous risquez d’aimer. On dit risquez car rien n’est jamais sûr dans ce bas monde. On sait pas encore quand ça sortira, on n’a pas de trailer, on attend !