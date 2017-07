Netflix : Un hôtel pour binge-watcher ouvre ses portes !

S’il y a bien une activité qu’on adore faire à la rédac’, c’est bien binge-watcher nos séries préférées. On imagine que la plupart d’entre vous également aime passer des heures à regarder des épisodes de The Walking Dead, Orange Is The New Black ou bien encore plus récemment 13 Reasons Why dont le tournage de la saison 2 a commencé. Pour se faire, plusieurs conditions doivent être remplies : de la tranquillité (portables éteints de préférence), du temps (50 min d’épisode, c’est long) mais aussi et surtout un espace confortable. Pour que votre binge-watching soit optimal, on vous conseille d’être dans un lieu adéquat, dans votre lit par exemple, ou alors dans cet hôtel Netflix éphémère spécialement conçu pour vous adonner sur cette jouissive activité. Le Bed’n Binge vous donnait rendez-vous du 6 au 10 juillet à Londres pour une expérience exceptionnelle à découvrir en images ci-dessous !

TAG a friend to Netflix n Chill with here #bednbinge Une publication partagée par Bring Me (@bringme) le 7 Juil. 2017 à 14h00 PDT

Binging some Netflix shows at Bed'n'Binge Retreat in Osterley Park. More about the event at http://www.eventmagazine.co.uk/behind-scenes-three-mobiles-bed-n-binge-retreat/brands/article/1438628 #netflix #samsung #threeuk #bednbinge #gobinge #photoshoot #modelling Une publication partagée par Antti Hakala (@antti_artist) le 6 Juil. 2017 à 4h48 PDT

Mine and @fjwdepalmr 's pad for the night #netflix #samsung #bednbinge #riverdale #osterleyhouse #sundayfunday Une publication partagée par Olivia Reed (@baked_bean_queen) le 9 Juil. 2017 à 10h55 PDT

Dans des chambres sur le thème de nos séries Netflix préférées, les participants pouvaient regarder gratuitement les épisodes d’une quinzaine de shows (Orange Is The New Black, Riverdale, Stranger Things…) sur des tablettes. Un room-service était même proposé, lui aussi gratuitement ! Pour pouvoir être de la partie, il suffisait seulement de s’inscrire sur la billetterie aux places limitées bien sûr. L’événement a été un très grand succès, c’était déjà le dernier jour aujourd’hui, et on croise les doigts pour que le concept soit également importer en France. Aucun doute, on y accourrait ! Dans le même genre d’hôtel au concept insolite, il y a aussi l’hôtel capsule qui dérive sur la mer à découvrir.