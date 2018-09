Netflix : To All The Boys I've Loved Before, un sequel en préparation ?

Vous ne savez plus quoi regarder sur Netflix ? Vous n'avez pas encore eu l'occasion de jeter un oeil à All The Boys I've Loved Before ? Alors on vous le conseile vivement. Pour ceux qui l'ignorent, le film est inspiré d'une saga littéraire en trois parties - écrite par Jenny Han qui, elle-même s'est inspirée de son propre vécu- retrace donc l'histoire de Lara jean, une adolescente dont la vie bascule lorsque les quelques lettres écrites à ses crush leur sont envoyées. Résultat, Lara Jean se retrouve dans une fausse relation, histoire de sauver les meubles (avec l'un des fameux crush, forcément). Véritable succès sur Netflix, le film a créé un réel engouement. Et maintenant, la question du sequel se pose : Y en aura t-il un ?

"Nous sommes tous reliés contractuellement si nous voulons refaire un film, ce qui est super excitant", confie Susan Johnson (la réalisatrice) à Entertainment Tonight. "Netflix a dit que leur plage moyenne est de 28 jours. Ils observent les réactions que suscite le film sur une période d'un mois et une fois la date passée, ils prennent une décision pour un éventuel sequel. J'adore le fait que les fans s'expriment par rapport à ça - plus ils en parlent, mieux c'est". Avec deux livres supplémentaires (PS. I Still Love You et Always and Forever, Lara Jean, Netflix aurait de la matière pour sortir deux films.

Le sequel verra t-il le jour ? Si l'on se base sur l'acceuil réservé au film, il y a fort à parier que oui. MAIS, seul Netflix pourra trancher. Verdict bientôt, donc !