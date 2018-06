Netflix vous dit quelle série est faites pour vous selon votre signe astrologique ! 

Si vous n'en pouvez plus d'errer sur Netflix sans savoir quoi regarder ou pire, sans être inspiré(e) alors sachez que la platefome a la solution : croyez-le ou non, votre signe astrologique peut vous aider à trouver LA série qui va vous plaire ! Alors pour patienter en attendant la troisième partie de la Casa de Papel ou la quatrième saison d'Outlander, voici les shows qui vous correspondraient le mieux sur Netflix.

Bélier - Dear White people (Passionné, déterminé, positif)

Taureau - Unbreakable Kimmy Schmidt (Impulsif, excessif, généreux)

Gémeaux - Bo Jack Horseman (Lunatique, méfiant, sarcastique)

Cancer - Love (Sensible, rancunnier, romantique)

Lion - The Crown (Egocentique, attirant, ambitieux)

Vierge - The Punisher (Exigeant, observateur, méthodique)

Sagittaire - Narcos (Aventurier, audcieux, populaire)

Capricorne - Midhunter (Tenace, Rigoureux, convaincant)

Balance - Black Mirror (Indécis, charmant, cynique)

Scorpion - Les génies du Mal (Démoniaque, Méticuleux, Franc)

Verseau - The End of The F*cking World (Introverti, spontané, rebelle)

Poisson - Riverdale (Drama Queen, manipulateur, empathique)

Si vous êtes Bélier, alors Netflix vous conseille de commencer Dear White People. Pourquoi ? Parce que vous êtes passionné(e), déterminé(e) et positif(ve). Les Scorpions seront ravis de satisfaire leur côté dark avec Les Génies du Mal tandis que les Verseau et leur côté décalé devraient ardorer The End of The F*cking World. Alors si vous ne savez pas quoi regarder, normalement, vous avez de quoi faire !