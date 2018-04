Netflix : Sense8, la date de diffusion du final dévoilée

Quand Netflix a annoncé l'arrêt de Sense8, les fans n'ont absolument pas apprécié l'annonce. Créée en 2015 par les Wachowski, la série a été diffusée pour la première fois en 2015 sur la plateforme avant d'être annulée au bout de deux saisons. Du côté des fans, on a tout fait pour obtenir une vraie fin, y compris une pétition. Et visiblement, ils ont été entendus : la série a obtenu un ultime épisode (qui, vous le savez sûrement ,a été tourné en partie à Paris). En ressort donc un épisode de deux heures. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il a enfin une date de "diffusion". Ou alors, de disponibilité - au choix.

The @sense8 finale arrives June 8! Tell your cluster. pic.twitter.com/FlDwnKzOYW — Netflix US (@netflix) 24 avril 2018

Grâce au poids des fans, la plateforme a ainsi décidé de faire un dernier geste. Et d'ailleurs, Lana Wachowski n'a pas manqué de remercier tous ceux qui avaient permis à l'aventure de continuer encore un peu. Ainsi, l'épisode sera diffusé le 8 juin prochain. Traduction, on saura ENFIN quelle tournure le cliffhanger du final de la deuxième saison prendra. Patience, plus que quelques semaines !