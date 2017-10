Netflix : Big Mouth, BoJack Horseman et Rick & Morty, trois séries animées à binger cet automne 

Entre deux séances de binge watching (ou binge racing pour les plus forcenés d'entre vous) de Mindhunter et Stranger Things saison 2, et si vous vous offriez une pause avec quelques séries animées ? Netflix regorge de dessins animés, tout sauf pour les enfants, créations originales ou pas. Parmi celles-ci, trois show ont retenu l'attention de la rédaction de VirginRadio.fr ! Des séries qui n'ont rien à envier au programme en prise de vues réelles que diffuse la plateforme de streaming. Elles ont pour nom BoJack Horseman, Big Mouth et Rick & Morty et on vous parie que vous allez en devenir aussi accroc que de bien d'autres programmes Netflix.

BoJack Horseman est la première création animée de Netflix destinée à des adultes. Un show créé par Raphael Bob-Waksberg en 2014 dont le héros Bojack est un acteur sur le retour, ancienne star d'une sitcom des années 90. Ce cheval dépressif et grinçant évolue à Hollywoo, dans un Los Angeles de fiction où les êtres humains côtoie des animaux anthropomorphes. La série commence alors qu'il décide de faire rédiger ses propres mémoires. La série explore avec une rare finesse les questions liées au show business, à la célébrité ( des acteurs célèbres y doublent régulièrement leur répliques animées), la dépression mais aussi la politique, et toujours sur un ton sarcastique. C'est une comédie grinçante, pleine de trouvailles géniales qui vous laissera souvent un goût doux amer en fin d'épisode.

Le cast vocal : Will Arnett (Arested Development, Flaked), Alison Brie ( Community, GLOW), Amy Sedaris, Aaron Paul (Breaking Bad, The Path) et aussi Patton Oswalt, Kristen Schaal, Stanley Tucci, Olivia Wilde, Lisa Krudow...

C'est la dernière création originale Netflix en terme de dessin animé "pour adulte" et pourtant elle parle de l'adolescence. Créé par le comédien Nick Kroll et Andrew Goldberg ( scénariste de American Dad), Big Mouth est show qui explore avec un humour décapant les changements, psychiques et physiologiques, que vivent des jeunes de 13/14 dans une petite ville de la banlieue de New York. Pour matérialiser ces transformations, les créateurs ont eu l'idée géniale d'imaginer des Hormones Monsters (l'un masculin et l'autre féminin) qui viennent titiller/inquiéter/rassurer nos héros. Derrière un humour un brin scato et en dessous de la ceinture, on est touché par nos jeunes protagonistes car difficile de ne pas se reconnaître en eux !

Le cast vocal : Nick Roll, John Mulaney, Jessi Klein, Jason Mantzoukas, Jenny Slate (Saturday Night Live, Parks & Recreation), Fred Armisen (SNL, Portlandia), Maya Rudolph (SNL, Up All Night), Jordan Peele (Key & Peele), Kat Dennings (2 Broke Girls), Kristen Weig (SNL, Last Man on Earth), Kristen Bell (Veronica Mars, The Good Place)

Rick & Morty est diffusé sur la chaîne américaine Adult Swim, les deux premières saisons sont également disponibles sur Netflix France. La troisième saison arrivera quant à elle le 5 novembre prochain sur la plateforme. C'est aussi l'une des séries cultes du moment, c'est d'ailleurs à cause d'elle que le retour d'une sauce mythique chez McDonald's a créé des émeutes. La série a été co-créée par Dan Harmon à qui on doit la géniale Community et dévoile les aventures de Rick Sanchez, un scientifique un peu fou, et de son petit-fils Morty, qu'il entraîne dans des aventures plus folles et dangereuses les unes que les autres. Autour d'eux gravitent leur famille, complètement dysfonctionnelle. La série repose sur un humour assez noir conjugué à de beaux moments de poésie.

Le cast vocal : Justin Roiland, Sarach Chalk ( Scrubs, HIMYM), Chris Parnell (Saturday Night Live, Suburgatory), Spencer Grammer (Greek)