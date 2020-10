Netflix renouvelle Family Business pour une troisième saison !

Il y a quelques semaines, Netflix dévoilait la deuxième saison de Family Business ! Devenu un véritable succès en seulement quelques mois, le programme nous transportait dans un univers totalement dingue où s'entremêlent folie, amour et intrigues judiciaires. Et il faut dire que c'est en suivant la tendance des "stoner comedies" (dont l'intrigue tourne autour du cannabis mais est abordée de manière humoristique) que la série a décidé de se calquer. Une sorte de Breaking Bad à la française...

Fort du succès de ses deux premières saisons, Family Business sera donc de retour pour un troisième volet dans les mois à venir. Une excellente nouvelle pour les fans de la famille Hazan qui avaient été totalement choqués par le cliffhanger de la saison dernière (comprenez la dernière scène de l'épisode final). Annoncée sur Twitter avec une courte vidéo et une légende pleine de sous-entendus dans laquelle on peut lire "Une nouvelle pousse...", l'information est donc bel et bien officielle ! Il faudra toutefois s'armer de patience avant de découvrir la suite des aventures de Joseph, Gérard, Aure, Ludmila, Olivier, Ali, Clémentine et tous les autres...