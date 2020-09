Netflix raconte l'Histoire de France dans sa nouvelle série La Révolution (VIDEO)

La France possède probablement l'une des histoires les plus riches au monde ! Parmi les époques les plus racontées et les plus célèbres, celle de l'Ancien Régime demeure souvent la plus inspirante pour les auteurs et cinéastes qui s'y intéressent. La preuve ces dernières années avec des projets tels que la série Versailles, le film Marie-Antoinette (par Sofia Coppola) ou encore l'énorme production américaine de La Révolution Française, sortie en 1989 à l'occasion du bicentenaire de l'événement. Des initiatives qui auront notamment permises au grand public de découvrir certains personnages et faits marquants de l'Histoire de l'Hexagone. Pour l'heure, c'est la plateforme américaine Netflix qui a décidé de s'atteler à la difficile tâche de proposer une série inspirée de l'événement politique et social le plus mémorable de ces derniers siècles : la Révolution.

Annoncée comme l'un des programmes événements de cette rentrée, la série est expliquée dans un communiqué officiel par Netflix : "Royaume de France, 1787. Enquêtant sur une série de meurtres mystérieux, Joseph Guillotin – futur inventeur de la guillotine – découvre l’existence d’un nouveau virus : le sang bleu. La maladie se propage au sein de l’aristocratie et pousse la noblesse à attaquer le peuple. C’est le début d’une révolte … Et si on nous avait menti depuis plus de deux siècles?". Avec une bande-annonce violente et mystérieuse qui promet une énorme dose de sensations fortes, La Révolution sera disponible dès le 16 octobre prochain. Un projet en huit épisode créé par Aurélien Molas et produite par JohnDoe.