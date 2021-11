Netflix : Quels sont les films de Noël à ne pas rater sur la plateforme de streaming ?

On ne compte même plus le nombre de films de Noël qui squattent les programmes de nos chaînes de télévision durant les fêtes de fin d'année. Des valeurs sûres et souvent peu chères pour les géants de l'audiovisuel qui commencent parfois même à les diffuser avant le mois de décembre. Et même si on est les premiers à critiquer ces "comédies romantiques de bas étage", on est également les premiers à les regarder. D'ailleurs, pour celles et ceux qui ne pourraient pas se contenter des diffusions à la télévision, Netflix vient de dévoiler son calendrier du mois de décembre. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les films de Noël ne sont pas en reste. Bien au contraire.

Dès le 2 décembre prochain, la plateforme de streaming a prévu de mettre en ligne Que souffle la romance, une comédie romantique gay (comme on en voudrait plus) qui raconte l'histoire de Peter, un célibataire endurci mais surtout lassé d'être jugé par sa famille à chaque Noël. Afin d'éviter que le scénario ne se reproduise, il invite son meilleur ami Nick à l'accompagner pour les fêtes de fin d'année chez ses parents… et à prétendre qu'ils sont tous les deux en couple. Ce long-métrage sera suivi le 3 décembre par la sortie de Grinch, sorti en 2018, puis de La famille Claus 2, le 7 décembre prochain ainsi que de Aux antipodes de Noël le 24 décembre. Enfin, côté comédie classique, Un Noël en Californie : les lumières de la ville, sera disponible dès le 16 décembre. Ce film nous racontera l'histoire d'un riche playboy qui se fait passer pour un garçon de ranch afin de convaincre la propriétaire des lieux, très travailleuse, de vendre les terres de sa famille avant Noël. Y'a pas à dire, on ne risque pas de s'ennuyer dans les semaines à venir !

Que souffle la romance - 02/12

Le Grinch - 03/12

La famille Claus 2 - 07/12

Un Noël en Californie : les lumières de la ville - 16/12